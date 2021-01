Halberstadt

Corona-Impfungen: Zweiter Piks in Halberstädter Heim

15.01.2021, 03:33 Uhr | dpa

Der Landkreis Harz, der vor drei Wochen vorfristig mit den Corona-Impfungen begonnen hatte, will am heutigen Freitag mit den Zweiimpfungen loslegen. Im Halberstädter Seniorenzentrum Krüger sollen Bewohner und Personal den zweiten Piks bekommen. Als erste hatte dort am zweiten Weihnachtsfeiertag die 101-Jährige Edith Kwoizalla die Immunisierung erhalten. Laut Heimbetreiber Tobias Krüger ließen sich laut dem Betreiber 40 von 59 Bewohnerinnen und Bewohnern impfen, sowie zehn von rund 40 Mitarbeitenden. Erst einen Tag später, am 27. Dezember, liefen bundesweit die Impfungen an.

Es sind zwei Impfungen notwendig, weil erst danach die volle Wirkung des Impfstoffs der Mainzer Firma Biontech und ihres US-Partners Pfizer gewährleistet sein soll.