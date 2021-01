Wiesbaden

Tourismus bricht im November weiter ein

15.01.2021, 12:29 Uhr | dpa

Der hessische Tourismus ist im November angesichts der Corona-Pandemie weiter eingebrochen. Die Beherbergungsbetriebe verzeichneten im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Gäste-Minus von 83 Prozent und bei den Übernachtungen einen Rückgang um 68 Prozent. Das teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Zur Bekämpfung wieder steigender Corona-Zahlen war im November ein Teil-Lockdown verhängt worden. Übernachtungen von Privatreisenden in Hotels, Pensionen und anderen Beherbergungsbetrieben wurden verboten.

Die geöffneten Betriebe mussten zahlreiche Auflagen erfüllen. Dadurch habe sich das Bettenangebot im Vergleich zum November 2019 um 18 Prozent verringert, die durchschnittliche Auslastung sei von 40 Prozent auf 19 Prozent eingebrochen. Die stärksten Rückgänge bei den Übernachtungszahlen mussten laut Landesamt die Betriebe in Frankfurt am Main (minus 82 Prozent) und dem Main-Taunus-Kreis (minus 78 Prozent) hinnehmen.

Im Oktober 2020 waren im Vergleich zum Vorjahresmonat noch 56 Prozent weniger Gäste und 45 Prozent weniger Übernachtungen registriert worden.