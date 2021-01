Dresden

Dynamo Dresdens Weihrauch fehlt mehrere Monate

15.01.2021, 13:10 Uhr | dpa

Dynamo Dresden muss mehrere Monate auf Patrick Weihrauch verzichten. Wie der Fußball-Drittligist am Freitag bekanntgab, muss der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler am rechten Sprunggelenk operiert werden. "Der Eingriff ist nach Rücksprache mit den Ärzten zum jetzigen Zeitpunkt alternativlos, damit die Beschwerden im rechten Sprunggelenk nachhaltig gelöst werden können", erklärte Sportgeschäftsführer Ralf Becker in einer Vereinsmitteilung.

Weihrauch kam in der aktuellen Spielzeit auf 18 Einsätze für Dynamo, verpasste aber den Auftakt nach der Winterpause aufgrund der Probleme am Sprunggelenk. Bei dem Eingriff sollen nun freie Gelenkkörper entfernt und eine Verletzung am Innenband im rechten Sprunggelenk operativ versorgt werden.