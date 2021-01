Magdeburg

FCM-Chef Schork: "Definitiv kein Ultimatum" für Hoßmang

15.01.2021, 13:16 Uhr | dpa

Magdeburg (dpa) – Sportdirektor Otmar Schork von Fußball-Drittligist 1. FC Magdeburg hat vor dem Auswärtsspiel am Samstag (14.00 Uhr) bei der SpVgg Unterhaching Trainer Thomas Hoßmang das Vertrauen ausgesprochen. Es gebe "definitiv kein Ultimatum" für den Chefcoach, sagte Schork bei "MagentaSport".

Der FCM hatte aus den ersten beiden Spielen nach der Weihnachtspause nur einen Punkt geholt. In der Tabelle sind die Magdeburger mit 15 Zählern nach 17 Spielen Vorletzter. "Die Situation ist auf jeden Fall prekär, da gibt es auch nichts schönzureden", erklärte Schork. Dennoch genieße Hoßmang weiterhin das Vertrauen des Sportchefs: "Wollen wir immer nur auswechseln, auswechseln? Oder wollen wir sagen: wir schaffen das gemeinsam?"

Im Umfeld des Clubs herrscht aufgrund der sportlichen Talfahrt Unruhe. Auch intern ist die Anspannung offenbar groß. Am Donnerstag hatte Christian Beck sein Amt als Kapitän niedergelegt. Der 32 Jahre alte Stürmer begründete seinen Schritt damit, in der momentanen Verfassung der Mannschaft in dieser Funktion nicht helfen zu können.