Taunusstein

Lkw-Fahrer wird eingeklemmt und stirbt

15.01.2021, 18:29 Uhr | dpa

Ein Lastwagenfahrer ist beim Hantieren an seinem Fahrzeug eingeklemmt und tödlich verletzt worden. Der 63-Jährige sei am Freitag in Taunusstein (Rheingau-Taunus-Kreis) vermutlich damit beschäftigt gewesen, seinen geparkten Lkw-Anhänger an die Zugmaschine anzukoppeln, teilte die Polizei in Bad Schwalbach mit. Aus bisher ungeklärter Ursache sei er zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt worden. Ein Sachverständiger soll nun den Unfall rekonstruieren. Die Polizei sucht nach Zeugen.