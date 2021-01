Finkenthal

Auto rammt Hirsch: 25-jähriger Fahrer tot

15.01.2021, 22:44 Uhr | dpa

Bei einem Wildunfall mit einem Hirsch ist ein Autofahrer auf der B 110 bei Finkenthal (Landkreis Rostock) tödlich verunglückt. Der 25-Jährige habe am Freitagnachmittag so schwere Verletzungen erlitten, dass er noch am Unfallort gestorben sei, teilte die Polizei mit.

Zuvor war ein Transporter mit dem Hirsch kollidiert, als dieser die Fahrbahn kreuzte. Das Tier wurde dadurch auf den entgegenkommenden Pkw des 25-Jährigen geschleudert, woraufhin dieser von der Fahrbahn abkam und in einen Graben fuhr. Der Fahrer des Transporters erlitt nach Polizeiangaben einen Schock und musste vor Ort medizinisch betreut werden. Die B 110 war zeitweise vollständig gesperrt.