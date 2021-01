Zwönitz

29-Jähriger prallt gegen Baum und wird schwer verletzt

16.01.2021, 10:16 Uhr | dpa

Ein 29-Jähriger ist in Zwönitz (Erzgebirge) mit seinem Transporter auf winterglatter Straße von der Fahrbahn geschlittert und schwer verletzt worden. Der Mann prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum und rutschte anschließend einen Abhang hinab, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann kam nach dem Unfall am Freitagnachmittag im Ortsteil Hormersdorf schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 22 000 Euro geschätzt.