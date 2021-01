Inzidenz in Sachsen sinkt leicht: 188 neue Todesfälle

16.01.2021, 11:40 Uhr | dpa

In Sachsen ist die Zahl der Corona-Infektionen auf über 165 000 angestiegen. Von Freitag auf Samstag wurden 1823 neue Fälle registriert, wie aus den aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Der Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche liegt demnach bei 256. Am Freitag war er mit 274 noch höher. Auch deutschlandweit ist der Inzidenzwert etwas gesunken und liegt derzeit bei 139. Insgesamt 4982 Menschen sind bislang in Sachsen mit oder an dem Coronavirus gestorben - 188 Sterbefälle kamen innerhalb von 24 Stunden hinzu.