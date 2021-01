Fischerbach

Verirrter Wanderer im Schwarzwald gefunden

16.01.2021, 11:51 Uhr | dpa

Ein Polizeihubschrauber, Feuerwehrleute und Bergwachten haben am Freitag einen verirrten Wanderer in der Nähe von Fischerbach (Ortenaukreis) gerettet. Seine Frau hatte die Polizei alarmiert, dass sich ihr Mann bei einer Wanderung im Bereich Fischerbach im Wald verirrt habe. Er war auf dem Weg zum Brandenkopf als er sich verirrte und an einer Hütte auflief. Den genauen Ort konnte der Wanderer aber nicht nennen. Der Rettungshubschrauber entdeckte den Mann, die Rettungskräfte fanden ihn wohlbehalten an einer Hütte, wie die Polizei am Samstag mitteilte.