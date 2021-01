Willingen (Upland)

Zunächst kein Andrang in hessischen Wintersportgebieten

16.01.2021, 13:39 Uhr | dpa

Bei durchwachsenem Wetter hat sich der Ansturm in den hessischen Wintersportgebieten bis Samstagmittag in Grenzen gehalten. Angesichts hoher Corona-Zahlen gab es am Wochenende erneut Einschränkungen für Wintersportler und Ausflügler in den hessischen Mittelgebirgen. Die Lage in Willingen war nach Angaben der Polizei Kassel entspannt. "Nur einige Rodler mussten von der Piste geschickt werden", sagte ein Sprecher. In dem beliebten Skigebiet waren sämtliche Pisten und die dazugehörigen Parkplätze von Freitag bis einschließlich Sonntag gesperrt worden.

Die Parkplätze im Hochtaunus waren laut Polizei stellenweise gut belegt. Es halte sich aber alles im Rahmen, hieß es. Verstöße gegen Betretungsverbote wurden zunächst nicht registriert. Wegen der Wetterlage mit einer Mischung aus Tau und Neuschnee hatte der Hochtaunus-Kreis die Sperrungen für Besucher bis einschließlich 18. Januar 2021 verlängert. Im hessischen Teil der Rhön waren viele öffentliche Parkplätze gesperrt. Nach Polizeiangaben gab es bis Samstagmittag keine besonderen Vorkommnisse.