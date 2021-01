Eisenach

17-Jähriger rast nach illegalem Autorennen an Polizei vorbei

17.01.2021, 13:30 Uhr | dpa

Weil er an einem illegalen Autorennen teilgenommen und an einer Kontrolle vorbeigerast sein soll, hat sich ein 17-Jähriger mehrere Ermittlungen eingebrockt. Aufforderungen zum Anhalten an einer Verkehrskontrolle in Eisenach habe er ignoriert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Stattdessen sei er mit hoher Geschwindigkeit am Samstagabend durch die Stadt in ein angrenzendes Waldgebiet gefahren, wo ihn Polizisten fanden. Sie stellten fest, dass die beiden unterschiedlichen Kennzeichen am Auto gestohlen waren und der Jugendliche keinen gültigen Führerschein besaß. Zudem soll er sich zuvor im nahen Behringen ein illegales Autorennen geliefert haben.