Gebesee

Mann gerät in Häcksler und stirbt an Verletzungen

17.01.2021, 13:46 Uhr | dpa

Ein 26 Jahre alter Mann in Gebesee (Landkreis Sömmerda) ist mit seinem Bein in eine Häckselmaschine geraten und später an den Verletzungen gestorben. Bei dem Unfall in einem Agrarbetrieb sei das Bein des Mannes komplett abgetrennt worden, sagte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale der Polizei am Sonntag. Zwar habe der Mann zunächst wiederbelebt werden können und sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Dort sei er aber gestorben. Zuvor hatten mehrere Medien über den Vorfall berichtet.