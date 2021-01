Oberhof

Wintersportgebiete ohne größeren Ansturm am Wochenende

17.01.2021, 15:01 Uhr | dpa

Das Wochenende ist an Thüringens Skipisten und Rodelhängen ruhig verlaufen. "Wir hatten nicht den Run wie vor zwei Wochen", sagte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale der Polizei am Sonntag. Alles sei in normalen Maßstäben verlaufen und nicht überlaufen gewesen. Nach reichlich Schneefall war es dagegen vor 14 Tagen zu einem regelrechten Ansturm auf die Wintersportgebiete etwa um Oberhof und Gehlberg gekommen, viele Parkplätze waren überfüllt. Daraufhin hatte es gerade mit Blick auf den Infektionsschutz Diskussionen und auch Sperrungen für Tagestouristen gegeben.

An diesem Wochenende sei die Lage übersichtlicher gewesen, sagte der Sprecher der Einsatzzentrale. Polizeikräfte vor Ort etwa in Oberhof und Steinach hätten kaum zusätzlich mit der Umsetzung des Infektionsschutzes zu tun gehabt. Auch auf dem Ettersberg in Weimar waren Polizisten präsent, nachdem einige Tage zuvor Ausflügler dort am Mahnmal des früheren nationalsozialistischen KZ Buchenwald und nahe den Massengräbern mehrfach Schlitten gefahren sein sollen. Auch dort sei es ruhig geblieben, hieß es.