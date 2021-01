Halberstadt

Als Wachpersonal Asylbewerber attackiert? Männer vor Gericht

18.01.2021, 02:58 Uhr | dpa

Am Amtsgericht Halberstadt müssen sich heute drei Männer verantworten, die als Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes einen Asylbewerber misshandelt haben sollen. Bei einer Einlasskontrolle in der Zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber (Zast) in Halberstadt sollen sie den Mann getreten und geschlagen haben. Den Männern im Alter von 34, 44 und 52 Jahren wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der Vorfall ereignete sich am 13. April 2019, wurde aber erst im August 2019 bekannt. Es waren Videos im Internet aufgetaucht. Das Amtsgericht hat für Montag vier Zeugen geladen. Es ist laut der Sprecherin davon auszugehen, dass am selben Tag ein Urteil ergeht.