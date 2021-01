Bebra

Laster wegen Glätte weggerutscht: Straße gesperrt

18.01.2021, 06:00 Uhr | dpa

Auf glatter Straße ist am frühen Montagmorgen bei Bebra (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) ein Lastwagen umgekippt. Nach ersten Erkenntnissen sei der Laster auf der Bundesstraße 83 in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Dabei kippte das Fahrzeug um, so dass der Anhänger auf dem geladenen Container liegen blieb. Der Fahrer wurde demnach nicht verletzt. Wegen der Bergungsarbeiten wurde die B83 auf der Höhe der Abzweigung zur B27 in beiden Richtungen für mehrere Stunden gesperrt.