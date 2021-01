Offenbach am Main

Wechselhafter Wochenbeginn: Mittwoch wird es freundlicher

18.01.2021, 06:47 Uhr | dpa

Regen, Glätte und Windböen: Die Woche beginnt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland ungemütlich. Bei Temperaturen zwischen 2 und 5 Grad bleibt der Himmel am Montag meist bedeckt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Örtlich sind Regenschauer möglich, im Bergland auch Schneegriesel. In der Nacht zu Dienstag sinken die Temperaturen auf 3 bis minus 1 Grad, dazu werden Windböen erwartet. In höheren Lagen rechnet der DWD mit teils stürmischen Böen von bis zu 70 Stundenkilometern.

In der zweiten Nachthälfte und am Dienstagmorgen kommt von Nordwesten her Regen auf. In der Eifel besteht Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Schneeschauer. Oberhalb von 400 Metern werden 1 bis 2 Zentimeter Neuschnee erwartet. Im Tagesverlauf zieht der Regen nach Osten hin ab, im Westen kann es auch etwas auflockern. Die Temperaturen steigen auf bis zu 7 Grad am Rhein und bis zu 2 Grad im Bergland. Der Wind hält an, im höheren Bergland rechnet der DWD weiterhin mit einzelnen Sturmböen. Auch in der Nacht zu Mittwoch bleibt es demnach windig, aber überwiegend trocken.

Am Mittwoch steigen die Temperaturen weiter auf 6 bis 10 Grad. Nachmittags sind vor allem im Süden von Rheinland-Pfalz und im Saarland längere sonnige Abschnitte möglich, ansonsten bleibt der Himmel oft stark bewölkt.