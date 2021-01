Bad Rodach

Mann wirft Kaffeebecher aus dem Auto und löst Unfall aus

18.01.2021, 11:12 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa (Quelle: dpa)

Ein achtlos aus dem Autofenster geworfener Pappbecher hat in Oberfranken einen Verkehrsunfall ausgelöst. Ein Beifahrer habe auf der Staatsstraße 2205 bei Bad Rodach (Landkreis Coburg) seinen Kaffeebecher weggeworfen, teilte die Polizei am Montag mit. Dadurch sei am Sonntag eine dahinter fahrende 18-Jährige erschrocken, dem Becher ausgewichen und gegen einen Leitpfosten gestoßen. Anhand des Kennzeichens identifizierte die Polizei Fahrer und Beifahrer des anderen Autos. Gegen beide wird nun ermittelt.