Schwerin

Viele Studierende brechen Lehramtsstudium ab

18.01.2021, 14:14 Uhr | dpa

In Mecklenburg-Vorpommern brechen viele Studierende ihr Lehramtsstudium ab. Besonders hoch sei diese Quote etwa im Lehramt an Regionalen Schulen, wie aus einer am Montag in Schwerin veröffentlichten Studie hervorgeht. Der sogenannte Schwundanteil lag den Angaben zufolge in diesem Lehramtsstudium bei 67 Prozent an der Universität Rostock, an der Universität Greifswald waren es 83 Prozent.

Zu diesem Anteil zählen demnach etwa Studierende, die ihr Studium abgebrochen, ein Urlaubssemester eingelegt oder das Fach oder die Universität gewechselt haben. Diese Quoten seien mit 33 und 20 Prozent beim Grundschullehramt und Lehramt für Sonderpädagogik landesweit am geringsten.

Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) sprach von einer leicht positiven Tendenz im Vergleich zur vorherigen Studie von 2018. Das Problem sei jedoch nach wie vor da. Laut Bildungsministerium sind landesweit derzeit rund 4500 Studierende für ein Lehramtsstudium eingeschrieben.