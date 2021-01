Dresden

Abschlussklassen in Schulen: Tests verlaufen "reibungslos"

18.01.2021, 14:22 Uhr | dpa

In Sachsen sind Tausende Schüler der Abschlussklassen an die Schulen zurückgekehrt. Rund 50 800 Mädchen und Jungen werden nun in geteilten Klassen unterrichtet, damit sie sich auf die anstehenden Prüfungen vorbereiten können. Am Montag standen für viele Schüler zunächst freiwillige und kostenlose Corona-Schnelltests an. Wie viele daran teilnahmen, sei zunächst noch unklar, so ein Sprecher des Kultusministeriums am Montag. Das Landesamt für Schule und Bildung hätte allerdings berichtet, dass die Tests an sämtlichen Testschulen "reibungslos" und ohne Probleme liefen. Weil die Tests gestaffelt erfolgen, sollen sich Lehrer und Schüler auch am Dienstag noch testen können.

Die Teilöffnung mitten im Corona-Lockdown sorgte im Vorfeld für Diskussionen. Kritik gab es etwa von der Gewerkschaft GEW, auch der Lehrerverband hält die Rückkehr Tausender Schüler angesichts der weiterhin hohen Infektionszahlen für verfrüht.