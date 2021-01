Hohenfels

Nach Tötungsdelikt in Hohenfels Tatverdächtiger in Haft

18.01.2021, 15:51 Uhr | dpa

Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Hohenfels (Kreis Konstanz) sitzt der mutmaßliche Täter in Haft. Der 35-Jährige und sein 46 Jahre altes Opfer sollen sich aus einer ehemaligen Geschäftsbeziehung gekannt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag bekanntgaben. Zwei Kinder im Alter von neun und zwölf Jahren wurden bei dem Vorfall schwer verletzt. In welcher Beziehung sie zu den Männern stehen, dazu wollten die Behörden zunächst keine Angaben machen. Die Kinder werden nach wie vor im Krankenhaus behandelt.

Der 35-Jährige hatte den Mann und die zwei Kinder am Samstagmittag angegriffen. Er selbst wurde zunächst ebenfalls schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein Tatmotiv ist im Moment noch nicht bekannt. Die Polizei Rottweil hat die Ermittlungsgruppe "Hohenfels" eingerichtet.