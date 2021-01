Duisburg

Drei Jahre altes Kind stürzt aus drittem Stock

18.01.2021, 18:21 Uhr | dpa

In Duisburg ist am Montag ein drei Jahre altes Kind aus einer Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses gestürzt. Es kam nach Polizeiangaben schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus. Es handele sich um einen Unfall, hieß es bei der Polizei in Duisburg. Die Einsatzkräfte waren per Notruf alarmiert worden. Der Sturz wurde offenbar abgemildert, weil das Kind auf ein Vordach gefallen war.