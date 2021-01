Flensburg

Nach gut zwei Jahren: Urteil im Cannabis-Prozess erwartet

19.01.2021, 01:31 Uhr | dpa

Nach mehr als zwei Jahren Verhandlungsdauer soll am heutigen Dienstag (14.00 Uhr) im Flensburger Cannabis-Prozess das Urteil verkündet werden. Angeklagt sind rund ein Dutzend Männer. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft haben sich die Angeklagten im Wesentlichen des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, teilweise als Mitglieder einer Bande, zwischen 2008 und 2016 schuldig gemacht haben. Verhandelt wird wegen der Vielzahl der Beteiligten in den Räumlichkeiten des Oberverwaltungsgerichts in Schleswig.

Das Urteil gegen einen der beiden Hauptangeklagten wird an diesem Dienstag allerdings nicht gefällt werden. Das Verfahren gegen ihn wurde Anfang Dezember wegen einer Erkrankung abgetrennt, um die Hauptverhandlung zum Abschluss bringen zu können. Für den anderen Hauptangeklagten plädierte auch die Staatsanwaltschaft auf Freispruch. Für die anderen Angeklagten beantragte sie von Bewährungsstrafen bis hin zu Haftstrafen von acht Jahren. Die Verteidiger plädierten auf Freisprüche, Einstellungen des Verfahrens oder maximal Bewährungsstrafen.