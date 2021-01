Verden (Aller)

Prozess geht weiter: Frau zur Prostitution gezwungen

19.01.2021, 05:36 Uhr | dpa

Das Schicksal einer jungen Frau, die bei Nienburg lebend in der Weser ertränkt wurde, hat im vergangenen Jahr bundesweit für Entsetzen gesorgt. In der kommenden Woche soll der Mordprozess gegen drei Tatverdächtige beginnen, am heutigen Dienstag geht in Verden zunächst das Verfahren gegen zwei andere Männer weiter, die die 19-Jährige zur Prostitution gezwungen haben sollen. Beim Prozessauftakt Anfang Januar hatten sich die beiden nach Angaben eines Gerichtssprechers teilweise geständig gezeigt.

Sie sollen die psychisch kranke Frau Ende März 2020 zunächst an Freier vermittelt und laut Staatsanwaltschaft später für 2000 Euro an ihre mutmaßlichen Mörder "verkauft" haben, die die Frau ebenfalls zur Prostitution gezwungen haben sollen.

Den Ermittlungen zufolge wurde die junge Frau mit einem Stromkabel auf einer Waschbetonplatte festgebunden. Am 9. April soll sie dann auf der Platte gefesselt in den Fluss geworfen worden sein, wo sie ertrank. Knapp drei Wochen später entdeckte ein Binnenschiffer den Leichnam der 19-Jährigen.