Schaafheim

Brand in Gartenhütte: Mehrere tausend Euro Schaden

19.01.2021, 06:45 Uhr | dpa

Bei einem Brand einer Gartenhütte im südhessischen Schaafheim ist ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden. Das Feuer war in der Nacht zum Dienstag in einer Laube ausgebrochen, in der Holz gelagert wurde, wie die Polizei am Dienstagmorgen in Darmstadt mitteilte. Verletzt worden sei niemand. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.