Offenbach am Main

Glätte und Wind in Hessen

19.01.2021, 06:55 Uhr | dpa

Hagebutten an einem Strauch sind mit Schnee und Eis überzogen. Foto: Thomas Warnack/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Am Dienstagmorgen kann es glatt werden in Hessen. Im Bergland kann Nässe überfrieren, oberhalb von 400 Metern sowie in Hochlagen der Rhön können bis zum Vormittag mehrere Zentimeter Neuschnee fallen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Der Dienstag wird windig, im Bergland stürmisch. Vereinzelt sind Sturmböen mit bis zu 80 Stundenkilometern möglich. Tagsüber müssen sich die Menschen auf Regen einstellen bei Höchsttemperaturen von 3 bis 6 Grad, im Bergland 0 bis 2 Grad.

Die Nacht zum Mittwoch bleibt überwiegend niederschlagsfrei bei Tiefstwerten von 3 bis 1 Grad. Am Mittwoch kann es am Nachmittag vor allem im Süden auch sonnig werden. Die Höchstwerte steigen auf 7 bis 9 Grad. Im Bergland bleibt es stürmisch.