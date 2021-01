Grabenstätt

22-Jähriger stirbt bei Autounfall im Landkreis Traunstein

19.01.2021, 08:07 Uhr | dpa

Ein 22 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall nahe Grabenstätt (Landkreis Traunstein) gestorben. Nach Angaben der Polizei von Dienstag stieß der Wagen des jungen Mannes am Montagabend mit dem Auto eines 61-Jährigen zusammen. Der Grund war zunächst unklar. Der 22-Jährige starb noch an der Unfallstelle, der 61 Jahre alte Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft Traunstein sowie ein Gutachter wurden zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.