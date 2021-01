Heidenau

Zwei Fußgängerinnen von Auto erfasst: Schwer verletzt

19.01.2021, 18:36 Uhr | dpa

Zwei 57 und 77 Jahre alte Fußgängerinnen sind in Heidenau (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) von einem Auto angefahren worden. Sie wurden schwer verletzt, wie die Polizei in Dresden mitteilte. Die Frauen wollten am Dienstagmittag die Straße überqueren, als sie ein 56 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen erfasste. Die Polizei ermittelt noch den genauen Unfallhergang.