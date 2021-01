Rostock

Landesamt: Positivquote bei Corona-Tests steigt weiter

19.01.2021, 18:42 Uhr | dpa

Der Anteil der positiven Ergebnisse bei Corona-Tests ist in Mecklenburg-Vorpommern weiter gestiegen. In den ersten beiden Januarwochen lag diese Quote bei 8,29 Prozent, wie aus am Dienstag veröffentlichten Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) hervorgeht. Dies ist den Angaben zufolge ein Höchstwert. Der bisherige Höchstwert lag demnach bei 6,58 Prozent im Dezember.

Demnach untersuchten zehn Labore im Bundesland seit Beginn der Pandemie 629 101 Corona-Tests. Davon waren laut Lagus bis Sonntag 19 050 oder 3,03 Prozent positiv. Viele Menschen würden mehrfach getestet.

Nach Angaben einer Lagus-Sprecherin kommen zu diesen Zahlen jedoch noch die Tests des Rostocker Biotech-Unternehmen Centogene hinzu. Vor rund zweieinhalb Monaten waren es mehr als 200 000.