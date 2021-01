Offenbach am Main

Milde Temperaturen und etwas Sonne zur Wochenmitte erwartet

20.01.2021, 06:53 Uhr | dpa

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich in den kommenden Tagen auf deutlich mildere Temperaturen einstellen. Der Grund ist eine Strömung, die Atlantikluft in die zwei Bundesländer bringt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen am Mittwoch zwischen 6 und 11 Grad. Im Tagesverlauf bleibt es überwiegend trocken. Am Nachmittag kann sich vor allem im Süden auch die Sonne zeigen.

In der Nacht zum Donnerstag ziehen dichte Wolken und schauerartiger Regen auf. Es kühlt auf 7 bis 3 Grad ab. Nachdem der Regen tagsüber nach Osten abgezogen ist, sind bei bis zu 11 Grad vorübergehend auch Auflockerungen möglich. Zudem weht ein kräftiger Wind. In der Nacht zum Freitag soll wieder Regen fallen, der in den Hochlagen auch mit Schnee vermischt sein kann. Tagsüber ist das Wetter von einem Mix aus Regen, Wolken und Auflockerungen geprägt. Die Temperaturen liegen bei 6 bis 9 Grad.