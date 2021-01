Pirna

Anklage wegen Ecstasy-Schmuggels gegen 23-Jährigen

20.01.2021, 12:37 Uhr | dpa

Die Staatsanwaltschaft Dresden hat gegen einen 23-Jährigen Anklage wegen des Schmuggels einer großen Menge Ecstasy erhoben. Der Mann soll die Drogen im vorigen August in Berlin an sich genommen haben. Er habe vorgehabt, die 7,3 Kilogramm Tabletten in Prag mit Gewinn zu verkaufen. Im Zug von Berlin nach Prag sei er im sächsischen Pirna kontrolliert worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Dabei sei das Ecstasy entdeckt worden, der 23-Jährige wurde festgenommen.