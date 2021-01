Dresden

Wohnungsgenossenschaften sehen sich in Pandemie krisenfest

20.01.2021, 13:11 Uhr | dpa

Die sächsische Wohnungsgenossenschaften sehen sich auch in Zeiten von Corona krisenfest. Wegen Corona-Folgen habe es keine Kündigungen gegeben, das werde auch in diesem Jahr so sein, erklärte Verbandsvorstand Mirjam Luserke am Mittwoch in Dresden: "Die Mitglieder wohnen sicher." Bei den Genossenschaften habe es bisher nur geringe Mietausfälle gegeben, die man gemeinsam mit den Mitgliedern lösen konnte: "Die soziale Verantwortung, in dieser schweren Zeit den Mitgliedern bei Schwierigkeiten zur Seite zu stehen, ist der Rechtsform Genossenschaft per se immanent. Ein sicheres Zuhause ist gerade jetzt ein besonders kostbarer Wert."