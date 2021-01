Potsdam

Woidke fordert Durchhalten und hofft dann auf Lockerungen

20.01.2021, 16:54 Uhr | dpa

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht bei Einhaltung des längeren Corona-Lockdowns in einiger Zeit die Chance für mögliche Lockerungen. "Es besteht berechtigte Hoffnung und der Impfstoff und die begonnenen Impfungen geben uns allen Anlass dazu", sagte Woidke am Mittwoch in einer Sondersitzung des Landtags in Potsdam. Bund und Länder würden nach dem Treffen am Dienstag rechtzeitig wieder zusammenkommen, um neu über die Lage zu beraten. "Ich hoffe sehr, dass dies dann auch verbunden sein wird mit ersten Szenarien für Lockerungen. Februar und März sollen die Monate der Hoffnung und der Zuversicht werden."

Der Regierungschef kündigte eine Verlängerung des harten Lockdowns bis zum 14. Februar an, eine Pflicht für besser schützende Masken im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften und die Ermöglichung von Homeoffice durch die Arbeitgeber dort, wo es machbar ist. Das hatten Bund und Länder am Dienstag vereinbart. Das Kabinett will am Donnerstag darüber beraten. Woidke rief die Brandenburgerinnen und Brandenburger zum Durchhalten auf. Der Lockdown solle keine unendliche Geschichte werden, sagte er. "Das geht nur, wenn wir unseren Weg der Vernunft mit Konsequenz und Beharrlichkeit weitergehen."