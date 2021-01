Halle (Saale)

Hebammen im Hörsaal: Halle mit neuem Studiengang

20.01.2021, 18:45 Uhr | dpa

Angehende Hebammen können künftig in Halle studieren. "Wir haben an der Universitätsmedizin Halle die entsprechende Fachkompetenz für einen solchen Studiengang", sagte der Dekan der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Michael Gekle, in Halle. Ursprünglich war der Start des neuen Bachelorstudiengangs "Hebammenwissenschaft" für 2020 geplant. Es habe jedoch Verzögerungen im Zusammenhang mit der Bundes- und Landesgesetzgebung gegeben, so Gekle. Nun sollen die ersten angehenden Hebammen im Wintersemester 2021/22 in Halle mit ihrem Studium anfangen.

Der neue Bachelorstudiengang soll nach eigenen Angaben fachliche Kompetenzen für die Hebammentätigkeit vermitteln. Der Beruf sei in den vergangenen Jahren zunehmend anspruchsvoller geworden, hieß es. Der Bundesrat stimmte daher im vergangenen Jahr einer Reform der Hebammenausbildung zu. Angehende Hebammen sollen laut Neuregelung künftig in einem praxisnahen Studium ausgebildet werden. Den Angaben nach bietet die Medizinische Fakultät in Halle dann die einzige akademisierte Hebammenausbildung in Sachsen-Anhalt mit rund 20 Studienplätzen und einem Umfang von acht Semestern an.