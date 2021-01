Schwerin

Sondersitzung des Landtags nach Verlängerung des Lockdowns

21.01.2021, 02:55 Uhr | dpa

Nach dem Bund-Länder-Beschluss zur Verlängerung des Lockdowns in Deutschland bis zum 14. Februar berät der Schweriner Landtag heute in einer Sondersitzung über die weiteren Schritte in Mecklenburg-Vorpommern. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat eine Regierungserklärung angekündigt. Sie konnte in der Schalte der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstagabend weitere Einschränkungen für Kitas und Schulen weitgehend abwenden. Allerdings darf vom kommenden Montag an in den Landkreisen Ludwigslust-Parchim und Vorpommern-Greifswald nur noch eine Notbetreuung angeboten werden, weil die Sieben-Tage-Inzidenz dort über 150 liegt. Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gilt diese Einschränkung bereits.