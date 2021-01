Steinheim am Albuch

Auto kracht in Lastwagen: Pkw-Fahrer schwer verletzt

21.01.2021, 05:11 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß seines Autos mit einem Lastwagen auf der Bundesstraße 466 ist der Fahrer schwer verletzt worden. Der 36-jährige Mann war am Mittwochnachmittag zwischen Söhnstetten und Heidenheim an der Brenz (Landkreis Heidenheim) zu schnell gefahren und in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß sein Fahrzeug mit einem Lastwagen zusammen - der Pkw-Fahrer wurde dabei eingeklemmt. Mit schweren Verletzungen brachten ihn Rettungskräfte in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer verletzte sich leicht.