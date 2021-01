Lehrberg

Hund übergibt sich auf Beifahrersitz: Fahrerin baut Unfall

21.01.2021, 09:32 Uhr | dpa

Weil sich ihr Hund auf dem Beifahrersitz übergab, hat eine Autofahrerin in Mittelfranken einen Unfall verursacht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die 29-Jährige am Mittwoch auf der Bundesstraße 13 in Lehrberg (Landkreis Ansbach) unterwegs. Sie wollte den Hund demnach zum Arzt zu bringen, weil er Reinigungstabletten geschluckt hatte.

Als sich das Tier erbrach, erschrak die Fahrerin nach Angaben der Polizei derart, dass sie mit dem Auto in den Straßengraben fuhr. Frau und Hund seien unverletzt geblieben. Zum Tierarzt hätten die beiden nach dem Unfall fahren können. Ob dieser dem Hund helfen konnte, war den Angaben vom Donnerstag zufolge unklar.