Les Sables-d'Olonne

24 Stunden Sturm: Soloseglerin Joschke fast gekentert

21.01.2021, 09:45 Uhr | dpa

Nach ihrem Aus bei der Vendée Globe ist die deutsch-französische Weltumseglerin Isabelle Joschke auf ihrem Weg zur brasilianischen Küste womöglich knapp einem Unglück entkommen. In einem heftigen Sturm mit bis zu sechs Meter hohen Wellen kämpfte sie 24 Stunden um ihre Jacht "MACSF". "Der Mast lag schon im Wasser. Ich hatte ziemlich Angst, dass mein Boot ganz kentert. Ich war sicher, gleich ist es so weit. Ich bin auch gestürzt. Es war ziemlich gefährlich", sagte sie der "Süddeutsche Zeitung" (Donnerstag). Ihr Boot habe bis zu 120 Grad Neigung gehabt: "Hoffen, dass es nicht untergeht, das ist mehr oder weniger alles, was man machen kann."

Die in München geborene Skipperin hatte bei der Vendée Globe in der Nacht zum 10. Januar, auf Platz elf liegend, aufgegeben. Der zuvor notdürftig reparierte Haupthydraulikzylinder an der Kielfinne ihrer Jacht war bei schweren Sturmböen im Südatlantik erneut gebrochen. Da hatte sie etwa drei Viertel der Strecke geschafft. Seitdem versucht sie, mit ihrem beschädigten Boot nach Brasilien zu gelangen. "Ich segle mit acht, zehn Knoten, und ich hoffe, in ein, zwei Wochen Brasilien zu erreichen, den Hafen von Salvador", sagte Joschke.

Zwischenzeitlich war die im bretonischen Lorient lebende Tochter eines deutschen Vaters und einer französischen Mutter Fünfte gewesen. Die 43-Jährige war eine von sechs Frauen unter 33 Teilnehmern des Solo-Meeres-Marathons. "Jetzt ist die Regatta zwar zu Ende für mich, aber es ist immer noch ein Abenteuer da. Ich muss mich und das Boot ja in Sicherheit bringen." Wann sie ankomme, sei nicht wichtig. "Zur Zeit ist es ja auch nicht einfach, an Land zu leben. Und wenn ich zurückkomme, werde ich vielleicht denken: Wie gut wars auf dem Meer!"