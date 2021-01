Lüneburg

Ausstellung zeigt Werke von Beuys zum 100. Geburtstag

21.01.2021, 12:44 Uhr | dpa

Dem 100. Geburtstag von Joseph Beuys (1921 - 1986) widmet sich eine Ausstellung in Lüneburg. Die Kunsthalle Lüneburg zeigt vom 9. Mai bis 1. August 2021 in der Kulturbäckerei Plakate und Multiples des Künstlers aus dem eigenen Kunstarchiv sowie Leihgaben aus Privatsammlungen, außerdem Werkfotos und Porträtaufnahmen. Die Werke stammen größtenteils aus dem Lüneburger Kunstarchiv, teilte die Kunsthalle am Donnerstag mit.

Ein Fokus liege auf dem Projekt "7000 Eichen - Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung", das Beuys 1982 zur documenta 7 beisteuerte und das durch den gegenwärtigen Nachhaltigkeitsdiskurs neue Aktualität gewinne. Die Kuration hat Daniela Sannwald in Kooperation mit Siegfried Sander von der Galerie Multiple Box.

Joseph Beuys wurde am 12. Mai 1921 in Krefeld als Sohn eines Kaufmanns geboren. Der Bildhauer arbeitete mit unorthodoxen Methoden und erweiterte den Kunstbegriff. Er arbeitete als Professor an der Kunstakademie Düsseldorf.