Schwerin

AfD-Fraktion fordert Ende des Lockdowns

21.01.2021, 12:55 Uhr | dpa

Die oppositionelle AfD hat einen grundlegenden Strategiewechsel bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie gefordert. Der Lockdown müsse unverzüglich beendet und dafür der Schutz der besonders gefährdeten älteren Menschen erhöht werden. "Die Corona-Epidemie ist vor allem eine Epidemie der Hochbetagten", sagte der AfD-Abgeordnete Ralph Weber am Donnerstag in einer Sondersitzung des Landtags in Schwerin. Mit der Schließung von Sportstätten, Fitnessstudios oder Kinos sei dieser Altersgruppe nicht geholfen, sie bringe aber Einschränkungen für Jüngere.

Weber bekannte sich zu den Schutzimpfungen, äußerte aber zugleich Verständnis für die Skepsis gegenüber den neuen Impfstoffen. Diese seien in sehr kurzer Zeit entwickelt worden und die Zahl der Testpersonen vor den Zulassungen geringer als bei früheren Entwicklungen.

Kritik erntete Weber von CDU-Fraktionschef Wolfgang Waldmüller. Der Ansatz der AfD sei es, die Augen vor den Folgen der Pandemie für die Menschen zu verschließen und darauf zu hoffen, dass sie irgendwann verschwunden sei, sagte Waldmüller.