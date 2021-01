Mosbach

Toter 67-Jähriger in Fluss bei Mosbach gefunden

21.01.2021, 14:28 Uhr | dpa

In einem Fluss bei Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) ist die Leiche eines 67 Jahre alten Mannes gefunden worden. Die Todesursache sei noch unklar, teilte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mit. Passanten hatten den Mann am Mittwoch leblos in der Elz gefunden. Der Rettungsdienst stellte kurz darauf fest, dass der 67-Jährige tot war. Laut Sprecher wird die Leiche derzeit obduziert. Wie der Mann in den Fluss gelangt war, sei ebenfalls noch unbekannt. Zuvor hatte der SWR von dem Fall berichtet.