Fürth

Fürth will in Düsseldorf Auswärtsstärke demonstrieren

22.01.2021, 01:59 Uhr | dpa

Die SpVgg Greuther Fürth will am Freitag (18.30 Uhr/Sky) nach zuletzt zwei sieglosen Spielen wieder ihre Auswärtsstärke in der 2. Fußball-Bundesliga unter Beweis stellen. Als bestes Auswärtsteam der Liga und als Tabellenfünfter tritt die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl bei Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf an. Die Rheinländer belegen nach einer Erfolgsserie Rang drei. Verzichten müssen die Franken auf den verletzten Verteidiger Paul Jaeckel. Bei einem Auswärtssieg würden die Fürther an Düsseldorf in der Tabelle vorbeiziehen.