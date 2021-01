Magdeburg

Tullner will trotz Corona vollwertige Abschlüsse ermöglichen

22.01.2021, 05:49 Uhr | dpa

Trotz der erneuten coronabedingten Schulschließungen will Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner vollwertige Schulabschlüsse ermöglichen. Derzeit werde an den konkreten Prüfungsmodalitäten gearbeitet, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Parallel dazu liefen Beratungen mit dem Landesschülerrat. Zuvor hatte sich Tullner mit seinen Amtskollegen in der Kultusministerkonferenz beraten.

Das Gremium beschloss am Donnerstag, dass die Abiturprüfungen geschrieben werden sollen. Auch an Berufsschulen sollen Prüfungen abgenommen werden, soweit das Infektionsgeschehen es erlaubt. Für Haupt- und Realschulabschlüsse sollen ebenfalls Lösungen gefunden werden. Ziel ist es laut Kultusministerkonferenz, dass alle betroffenen Jugendlichen Abschlüsse bekommen, die mit denen anderer Jahrgänge vergleichbar sind - und die alle Länder für die weitere Laufbahn anerkennen. Zudem soll es möglich sein, das Schuljahr zu wiederholen, ohne dass es als zusätzliches Jahr berechnet wird.

Die Beschlüsse seien ein wichtiges Signal, sagte Tullner über die Einigung. Trotz des Ziels vollwertiger Abschlüsse ist dem Minister zufolge klar, dass die Einschränkungen durch die Corona-Situation berücksichtigt werden müssen.

In Sachsen-Anhalt sind die Schulen seit Mitte Dezember im Notbetrieb. Die Abschlussjahrgänge sind zwar die einzigen, die momentan nicht zuhause lernen müssen, sondern regelmäßigen Präsenzunterricht bekommen. Sie waren jedoch auch schon von der ersten Corona-Schulschließung im März und April 2020 betroffen.

Sachsen-Anhalt gehört derzeit zu den am stärksten von Corona betroffenen Bundesländern. Trotz scharfer Maßnahmen seit Mitte November wuchs die Zahl der Neuinfektionen, Intensivpatienten und Todesfälle zunächst weiter und sinkt derzeit von einem hohen Niveau nur langsam. Der Lockdown gilt bis Mitte Februar auch für die Schulen und soll helfen, endlich die Ausbreitung des Virus einzudämmen.