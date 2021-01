Nottertal-Heilinger Höhen

Mann acht Jahre ohne Führerschein unterwegs

22.01.2021, 11:51 Uhr | dpa

In Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Der Polizei ist ein 65-Jähriger ins Netz gegangen, der seit acht Jahren ohne Führerschein mit seinem Auto unterwegs war. Weil das Kennzeichen am Anhänger seines Wagens nicht erkennbar war, kontrollierten Polizisten den Mann am Donnerstag im Ortsteil Schlotheim der Stadt Nottertal-Heilinger Höhen (Unstrut-Hainich-Kreis), wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zunächst habe der Mann angegeben, seine Fahrerlaubnis liege bei ihm zuhause. Eine Überprüfung habe jedoch schnell ergeben, dass der 65-Jährige bereits seit acht Jahren nicht mehr im Besitz eines solchen Dokuments ist. Sein Auto samt Anhänger musste er sofort stehen lassen, zudem erhielt er eine Anzeige.