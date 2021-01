Halle (Saale)

2020 zeitweise fast jeder achte Beschäftigte in Kurzarbeit

22.01.2021, 12:47 Uhr | dpa

Im vergangenen Jahr ist zeitweise fast jeder achte Beschäftigte in Sachsen-Anhalt von Kurzarbeit betroffen gewesen. Im April etwa hätten fast 15 400 Betriebe Kurzarbeitergeld für insgesamt knapp 101 700 Beschäftigte abgerechnet, teilte die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Halle mit. Das habe etwa 12,8 Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Land entsprochen.

Im Mai rechneten den Angaben zufolge rund 12 650 Betriebe für etwa 90 800 Mitarbeiter Kurzarbeitergeld ab, im Juni etwa 9240 Betriebe für 68 900 Personen. Für die Folgemonate liegen noch keine Zahlen vor.

Insgesamt hätten die Arbeitsagenturen in Sachsen-Anhalt im Jahr 2020 274,8 Millionen Euro an konjunkturellem Kurzarbeitergeld und Sozialversicherungsbeiträgen an Unternehmen ausgezahlt. "Die Kurzarbeit hat ganz wesentlich dazu beigetragen, einen deutlicheren Anstieg der Arbeitslosigkeit zu verhindern", erklärte der Geschäftsführer der Regionaldirektion, Markus Behrens. "Sie hilft den Unternehmen ihre Fachkräfte zu halten, um nach der Krise oder zwischen den Lockdowns sofort wieder durchstarten zu können."