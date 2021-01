Schwerin

Schwesig: Verschärfte Regeln bereits ab Inzidenzwert von 150

22.01.2021, 16:35 Uhr | dpa

Verschärfte Corona-Regelungen wie Ausgangsbeschränkungen sollen in Landkreisen und kreisfreien Städten Mecklenburg-Vorpommerns bereits ab 150 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche gelten. Das kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Freitag in Schwerin an. Demnach galt diese Vorgabe zuvor erst bei einem Wert von mehr als 200.