Bad Lobenstein

Fußgängerin in Bad Lobenstein von Auto angefahren

23.01.2021, 09:26 Uhr | dpa

Beim Überqueren einer Straße ist eine Fußgängerin in Bad Lobenstein (Saale-Orla) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde die 65-Jährige nach dem Unfall am Freitagabend in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto war in die Straße eingebogen und hatte die Frau mit seiner linken Fahrzeugseite gestreift, so dass sie stürzte. Der Fahrer flüchtete und wurde trotz sofortiger Fahndung nicht gefunden.