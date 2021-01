Wendlingen am Neckar

20-Jährige nach Unfall auf A8 schwer verletzt

23.01.2021, 12:38 Uhr | dpa

Eine Frau ist bei einem Unfall auf der Autobahn 8 nahe Wendlingen (Kreis Esslingen) schwer verletzt worden. Die 20-Jährige kam am Freitagabend bei Starkregen mit ihrem Auto ins Schleudern, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Auto prallte gegen die Böschung und anschließend gegen eine Betonwand. Der Wagen überschlug sich mehrmals und blieb auf dem Dach liegen. Die 20-Jährige befreite sich trotz schwerer Verletzungen selbst aus dem Auto und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50 000 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die Frau angesichts der Witterung zu schnell.