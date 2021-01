Sankt Moritz

Junioren-Titel: Hannah Neise sichert weiteren WM-Startplatz

23.01.2021, 15:38 Uhr | dpa

Hannah Neise in Aktion. Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Hannah Neise hat mit ihrem Titelgewinn bei der Junioren-Weltmeisterschaft im Skeleton in St. Moritz einen weiteren deutschen Startplatz für die Heim-WM in Altenberg gesichert. Die 20-Jährige vom BSC Winterberg setzte sich am Samstag auf der Natureisbahn im Engadin gegen Teamkollegin Susanne Kreher vom BSC Oberbärenburg durch. Dritte wurde die Britin Ashleigh Fay Pittaway.

"Ich bin von meinen Läufen ein bisschen enttäuscht, weil sie nicht so sauber waren, wie ich sie fahren wollte. Aber auf jeden Fall bin ich mit dem Titel zufrieden, weil ich so meinen Platz bei der WM sicher habe", sagte Neise.

Bei den Junioren verpasste Felix Keisinger den Sieg und somit das Zusatzticket knapp. Der bereits im Weltcup eingesetzte Titelverteidiger vom WSV Königssee führte zwar nach dem ersten Lauf noch mit drei Hundertstelsekunden, doch der Russe Jewgeni Rukossujew fuhr noch an ihm vorbei. Dritter wurde der Österreicher Samuel Maier.