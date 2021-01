Halle (Saale)

Terrence Boyd köpft Halle zum 1:0-Derbysieg gegen Magdeburg

23.01.2021, 16:21 Uhr | dpa

Terrence Boyd hat mit seinem Kopfballtreffer in der Nachspielzeit für den 1:0 (0:0)-Derbysieg seines Halleschen FC gegen den 1. FC Magdeburg gesorgt. Mit dem ersten Erfolg im Jahr 2021 kletterten die Hallenser am Samstag in der Tabelle der 3. Fußball-Liga vom neunten auf den achten Platz. Der 1. FCM rutschte nach der ersten Niederlage in diesem Jahr wieder in die Abstiegszone.

Die Magdeburger, die mit dem Rückenwind von zwei Auswärtssiegen an die Saale gereist waren, begannen selbstbewusst. Doch die sehr gut formierte hallesche Abwehr ließ in den ersten 45 Minuten nur eine Chance zu. Der Kopfball von Korbinian Burger (27.) ging dabei am langen Pfosten vorbei. Die besseren Möglichkeiten hatten die Hausherren. Michael Eberwein (17.) köpfte den Ball freistehend aus fünf Metern vorbei. Den Schuss von Boyd (24.) aus zehn Metern lenkte FCM-Verteidiger Brian Koglin zur Ecke.

Acht Minuten nach dem Seitenwechsel zwang Sebastian Jakubiak HFC-Keeper Kai Eisele mit einem Distanzschuss zu einer Glanzparade. Auf der Gegenseite war Magdeburgs Torwart Morten Behrens beim Versuch von Julian Guttau auf dem Posten. Eberweins Schuss (75.) ging nur knapp am Gehäuse der Gäste vorbei. Nach einem schweren Fehlpass von Papadopolous hatte der eingewechselte Andreas Müller (78.) den Siegtreffer für Magdeburg auf dem Fuß, schoss aber am langen Eck vorbei. Das entscheidende Tor gelang dann dem 29 Jahre alten Boyd mit seinem zehnten Saisontreffer.