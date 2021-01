Neckarsulm

Buxtehuder SV verliert bei Rückrundenstart in Neckarsulm

23.01.2021, 20:27 Uhr | dpa

Den Handball-Frauen vom Buxtehuder SV ist der Start in die Rückrunde der Bundesliga missglückt. Am Samstagabend musste sich die Mannschaft von Trainer Dirk Leun bei der Neckarsulmer Sport-Union mit 34:37 (19:22) geschlagen geben. Das Duell in der Hinrunde hatte der BSV noch für sich entschieden. Beide Teams agierten vor allem in der ersten Halbzeit schwach in der Defensive und ermöglichten damit ein torreiches Spiel. Im zweiten Durchgang konnte der BSV zwar zwischenzeitlich auf 27:28 verkürzen, vermochte es aber nicht, das Ergebnis zu drehen. Beste Werferin beim BSV war Lisa Antl, die zehn Treffer erzielte.